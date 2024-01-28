Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الصحة في غزة: نحتاج إلى مغادرة 7 آلاف جريح ومريض بشكل عاجل للعلاج بالخارج لإنقاذ حياتهم

Lebanon 24
28-01-2024 | 11:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بشكل فوري.. الإعلام الحكومي بغزة يدعو لتحويل 6 آلاف جريح للعلاج بالخارج
lebanon 24
28/01/2024 21:54:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: نطالب المؤسسات الدولية بتوفير أدوية لأكثر من 350 ألف مريض مزمن بشكل عاجل
lebanon 24
28/01/2024 21:54:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الإعلام الحكومي في غزة: نطالب بضرورة فتح معبر رفح وجميع المعابر بشكل عاجل وكامل لسفر الجرحى للعلاج ودخول المساعدات
lebanon 24
28/01/2024 21:54:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: نُطالب المؤسسات الحقوقية بفتح تحقيق عاجل في مجزرة مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة
lebanon 24
28/01/2024 21:54:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:49 | 2024-01-28
14:47 | 2024-01-28
14:43 | 2024-01-28
14:41 | 2024-01-28
14:39 | 2024-01-28
13:57 | 2024-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24