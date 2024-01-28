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بايدن: مقتل 3 أميركيين بهجوم مسيّرة على قوات أميركية في شمال شرقي الأردن قرب حدود سوريا
Lebanon 24
28-01-2024
|
11:32
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