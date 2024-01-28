Advertisement

أخبار عاجلة

البنتاغون: ما تعرضت له قواتنا في الأردن تصعيد كبير

Lebanon 24
28-01-2024 | 11:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول في البنتاغون ل"الجزيرة": قواتنا في قاعدة عين الأسد في العراق والقرية الخضراء في سوريا تعرضت لهجومين بمسيرتين
lebanon 24
28/01/2024 21:55:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في البنتاغون لـ"الجزيرة": قواتنا في أربيل شمال العراق تعرضت لهجوم بمسيّرة لم يسفر عن إصابات أو أضرار
lebanon 24
28/01/2024 21:55:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: قواتنا التي قتلت بالأردن كانت تعمل على مواجهة داعش والإرهاب
lebanon 24
28/01/2024 21:55:15 Lebanon 24 Lebanon 24
نائبة الرئيس الأميركي: سنواصل محاربة الإرهاب والمسؤولين عن مهاجمة قواتنا بشمال شرقي الأردن
lebanon 24
28/01/2024 21:55:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:49 | 2024-01-28
14:47 | 2024-01-28
14:43 | 2024-01-28
14:41 | 2024-01-28
14:39 | 2024-01-28
13:57 | 2024-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24