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الناطق باسم الحكومة الأردنية: الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن

Lebanon 24
28-01-2024 | 11:56
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