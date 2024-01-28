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قوات التحالف الدولي في سوريا أسقطت في وقت سابق اليوم مسيّرة أطلقتها مجموعات مؤيدة لإيران نحو "التنف"

Lebanon 24
28-01-2024 | 13:13
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