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مكتب نتنياهو: اجتماع باريس انتهى قبل قليل وما تزال هناك فجوات كبيرة ستجري مناقشتها

Lebanon 24
28-01-2024 | 13:26
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