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مسؤولون أميركيون: الموقع المستهدف يعرف باسم "البرج 22" ويضم منشأة صغيرة لقوات الهندسة والطيران والخدمات اللوجستية والأمنية

Lebanon 24
28-01-2024 | 13:27
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