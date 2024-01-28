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الناطق باسم الحكومة الأردنية: طلبنا من واشنطن ودول صديقة أخرى تزويدنا بأنظمة عسكرية ومعدات لزيادة القدرات على تأمين الحدود

Lebanon 24
28-01-2024 | 14:39
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