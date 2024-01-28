Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأميركي: قواتنا التي قتلت بالأردن كانت تعمل على مواجهة داعش والإرهاب

Lebanon 24
28-01-2024 | 14:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الأميركي: لن نتغاضى عن الهجمات على قواتنا وسنرد عليها
lebanon 24
29/01/2024 00:15:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: تركيا تتصرف بنكران للجميل تجاه إسرائيل التي كانت أول من ساعدها بعد زلزال العام الماضي
lebanon 24
29/01/2024 00:15:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: الدول المشاركة في العملية التي تقودها أميركا تشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا
lebanon 24
29/01/2024 00:15:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي يعلن عن تشكيل القوة البحرية لمواجهة تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر
lebanon 24
29/01/2024 00:15:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:39 | 2024-01-28
16:16 | 2024-01-28
16:08 | 2024-01-28
15:20 | 2024-01-28
15:02 | 2024-01-28
14:47 | 2024-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24