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أخبار عاجلة
وزير الدفاع الأميركي: قواتنا التي قتلت بالأردن كانت تعمل على مواجهة داعش والإرهاب
Lebanon 24
28-01-2024
|
14:49
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