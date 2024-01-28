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رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ جاك ريد: خسارة الجنود أمر مأساوي وواثق من أن إدارة بايدن سترد بشكل مناسب

Lebanon 24
28-01-2024 | 17:29
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