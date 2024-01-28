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وزير الخارجية البريطاني: ندين بشدة الهجمات التي تشنها المليشيات المتحالفة مع إيران ضد القوات الأميركية
Lebanon 24
28-01-2024
|
17:40
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