Advertisement

أخبار عاجلة

الأونروا: سنبذل قصارى جهدنا لمواصلة عملنا الذي لا غنى عنه لدعم شعب غزة في هذه اللحظات الحرجة

Lebanon 24
28-01-2024 | 17:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصر تؤكد الدعم الكامل لـ"دور الأونروا" في مواجهة التحديات
lebanon 24
29/01/2024 02:23:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الأونروا: الجيش الإسرائيلي يأمر النازحين بمغادرة المأوى الذي قصفته دباباته
lebanon 24
29/01/2024 02:23:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخارجية" الأميركية: سنواصل مواجهة الدعم المالي الإيراني غير المشروع للحوثيين والذي يغذي هجماتهم على التجارة العالمية
lebanon 24
29/01/2024 02:23:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لنتنياهو ووزير الدفاع: إسرائيل تحتاج لدعم دولي لمواصلة الحرب في غزة لعدة أشهر أخرى (العربية)
lebanon 24
29/01/2024 02:23:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:21 | 2024-01-28
19:09 | 2024-01-28
19:03 | 2024-01-28
18:31 | 2024-01-28
18:28 | 2024-01-28
18:16 | 2024-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24