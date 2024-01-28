Advertisement

أخبار عاجلة

اشتباكات عنيفة مع قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين في الضفة الغربية

Lebanon 24
28-01-2024 | 17:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قوات إسرائيلية تبدأ عملية اقتحام لمدينة جنين في الضفة الغربية من أكثر من محور (الحرة)
lebanon 24
29/01/2024 02:23:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الفلسطينية: قوات إسرائيلية تقتحم مدينتي جنين وطولكرم في الضفة الغربية
lebanon 24
29/01/2024 02:23:42 Lebanon 24 Lebanon 24
استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في مواجهات مع قوات إسرائيلية اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة في الضفة الغربية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
29/01/2024 02:23:42 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات إسرائيلية خاصة تتحصن داخل منزل في حي الهدف بمخيم جنين وسط اشتباكات عنيفة تدور في المنطقة(الجزيرة)
lebanon 24
29/01/2024 02:23:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:21 | 2024-01-28
19:09 | 2024-01-28
19:03 | 2024-01-28
18:31 | 2024-01-28
18:28 | 2024-01-28
18:16 | 2024-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24