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رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة لـ ABC: نعتقد أن إيران لا تسعى لحرب معنا رغم رغبتها بمغادرة قواتنا للعراق

Lebanon 24
28-01-2024 | 18:16
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