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مسؤول أميركي: إدارة بايدن تبحث خيارات الرد على الهجوم الذي أسفر عن مقتل جنود أميركيين

Lebanon 24
28-01-2024 | 18:28
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