اليابان تنضم إلى الدول التي قطعت تمويلها عن الأونروا وتقول إن قرارها بسبب قلقها البالغ إزاء مزاعم ضلوع موظفين لدى الوكالة في هجمات 7 تشرين الثاني

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