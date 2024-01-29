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الدبابات الإسرائيلية تتقدم لوسط مدينة غزة وتحاصر أحياء سكنية وسط إطلاق كثيف للقذائف المدفعية

Lebanon 24
29-01-2024 | 00:39
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