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وزير الخارجية الإيراني: نحترم سيادة باكستان ولن نعطي أي فرصة للإرهابيين لتهديد أمننا المشترك

Lebanon 24
29-01-2024 | 03:14
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