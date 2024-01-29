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رئيس الوزراء الفلسطيني: يجب وقف النار في غزة لإدخال المساعدات الكافية

Lebanon 24
29-01-2024 | 03:30
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