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إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطرة إثر دهسه من قبل سائق على مدخل معسكر سلاح البحرية في حيفا

Lebanon 24
29-01-2024 | 03:57
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