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الخارجية السعودية: نجدد قلقنا البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر (العربية)

Lebanon 24
29-01-2024 | 06:00
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ميقاتي: وفقاً لرسالتي إلى وزير الخارجية الأميركي فإن الإستقرار يتحقق بفرض وقف دائم للحرب في غزة لتأمين المساعدات الإنسانية لسكان غزة المحاصرين ما سيسمح بإعادة عقد جلسات التوسط لتبادل الأسرى والمحتجزين
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