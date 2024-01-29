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الأونروا: إذا لم يتم استئناف التمويل فلن نتمكن من مواصلة خدماتنا وعملياتنا في أنحاء المنطقة بما في ذلك غزة بعد نهاية شباط (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
29-01-2024 | 06:08
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