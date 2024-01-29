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الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مبنيين عسكريين تابعين لحزب الله في منطقة يارون في جنوب لبنان (الجزيرة)
Lebanon 24
29-01-2024
|
09:22
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