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إسرائيل توافق مبدئيا على صفقة تبادل جزئية في ظل عدم الاتفاق على مطلب حماس بوقف الحرب (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
29-01-2024 | 10:23
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