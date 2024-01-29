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أكسيوس: إسرائيل أكدت لواشنطن أن المنطقة العازلة جنوبي غزة ستكون مؤقتة (العربية)

Lebanon 24
29-01-2024 | 10:30
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