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"الشرق" عن "وول ستريت": القوات الأميركية فشلت بصد هجوم التنف بسبب تزامن اقتراب المسيرة المهاجمة مع عودة مسيرة أميركي

Lebanon 24
29-01-2024 | 11:08
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