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العاهل الأردني خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة: نؤكد ضرورة مواصلة دعم المجتمع الدولي للأونروا (التلفزيون العربي)

Lebanon 24
29-01-2024 | 11:33
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