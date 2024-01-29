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"العربية" عن وسائل إعلام إسرائيلية: مجلس الحرب الاسرائيلي يناقش اليوم مقترحاً لهدنة 45 يوماً مقابل الإفراج عن 35 محتجزا

Lebanon 24
29-01-2024 | 11:34
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