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مكتب نتنياهو: التقارير بشأن صفقة التبادل غير صحيحة وتتضمن شروطا غير مقبولة لدى إسرائيل (التلفزيون العربي)

Lebanon 24
29-01-2024 | 11:44
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