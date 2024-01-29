Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية العراقية: نرفض التصعيد الأمني شمال شرق الأردن على الحدود مع سوريا وندعو إلى خفض التصعيد الإقليمي (الجزيرة)

Lebanon 24
29-01-2024 | 12:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء العراقي لرويترز: إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة وحده الكفيل بوقف خطر التصعيد الإقليمي (الجزيرة)
lebanon 24
30/01/2024 03:53:45 Lebanon 24 Lebanon 24
منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: أولوياتنا تجنب التصعيد الإقليمي وتهيئة الظروف للتوصل إلى سلام عادل
lebanon 24
30/01/2024 03:53:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخارجية" الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعرقل أي آلية دولية لإيصال المساعدات للمدنيين في قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
30/01/2024 03:53:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية الفرنسيّة من السرايا: من الضروري خفض التصعيد على الحدود الجنوبية من الجهتين والتوصل الى آلية لايجاد حل يكون مقدمة لترسيخ الاستقرار الدائم في الجنوب
lebanon 24
30/01/2024 03:53:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:28 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:57 | 2024-01-29
18:56 | 2024-01-29
18:55 | 2024-01-29
18:47 | 2024-01-29
18:06 | 2024-01-29
17:58 | 2024-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24