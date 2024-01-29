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المتحدث باسم الأمم المتحدة: إسرائيل لم تقدم بعد رسميا ملفها بشأن الاتهامات الموجهة ضد موظفي الأونروا (سكاي نيوز)

Lebanon 24
29-01-2024 | 13:03
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