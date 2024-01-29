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"الغارديان": عشرات من موظفي الحكومة الأميركية سيضربون عن الطعام الخميس للفت الانتباه للأزمة الإنسانية في غزة

Lebanon 24
29-01-2024 | 14:08
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