Advertisement

أخبار عاجلة

وزيرة الصحة الفلسطينية لـ"الحدث": الوضع الصحي في قطاع غزة أكثر من كارثي

Lebanon 24
29-01-2024 | 14:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"كارثة إنسانية"... الصحة العالمية تكشف الوضع الصحي شمالي غزة
lebanon 24
30/01/2024 03:56:27 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة لـ"الجزيرة": استهداف مجمع ناصر الطبي من شأنه إسقاط المنظومة الصحية جنوب قطاع غزة
lebanon 24
30/01/2024 03:56:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الصحة الفلسطينية: الوضع الصحي في جنين صعب للغاية في ظل العدوان المتصاعد لليوم الثالث ونبذل كل الجهود لتلبية الاحتياجات الصحية
lebanon 24
30/01/2024 03:56:27 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة التحرير الفلسطينية: قرار إسرائيل خلق ما يسمى بالمنطقة العازلة على طول حدود قطاع غزة "احتلالي"
lebanon 24
30/01/2024 03:56:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:28 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:57 | 2024-01-29
18:56 | 2024-01-29
18:55 | 2024-01-29
18:47 | 2024-01-29
18:06 | 2024-01-29
17:58 | 2024-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24