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البنتاغون: هجوم الطائرة المسيرة بالأردن يحمل بصمات كتائب "حزب الله" العراقية وسنرد على مقتل جنودنا في الوقت الذي نختاره

Lebanon 24
29-01-2024 | 14:46
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