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وزير الاتصالات الفلسطيني لـ"الجزيرة": إيلون ماسك غرد بأنه سيقدم خدمات الإنترنت للمؤسسات الإغاثية الدولية في غزة وهو ما لم يحدث

Lebanon 24
29-01-2024 | 14:59
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