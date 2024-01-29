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"سانا": قتلى وجرحى مدنيين وخسائر مادية جراء استهداف العدو الاسرائيلي لعدد من النقاط جنوبي دمشق ظهر اليوم
Lebanon 24
29-01-2024
|
15:52
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