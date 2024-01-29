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ستولتنبرغ: بوتين أراد أن يرى حلف الناتو ضعيفا ولكن ما يحصل هو العكس (الحرة)

Lebanon 24
29-01-2024 | 15:57
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