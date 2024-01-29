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بلينكن: وضحنا لإسرائيل ضرورة اتخاذ خطوات لتوفير المساعدات لسكان قطاع غزة وتقليل معاناتهم الإنسانية ومواجهة خطاب الشيطنة

Lebanon 24
29-01-2024 | 16:27
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