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وسائل إعلام إسرائيلية تُفيد بانتهاء جلسة "كابينت" الحرب بشأن قضية الأسرى وبأنّهم ينتظرون الآن رد حركة حماس الرسمي

Lebanon 24
29-01-2024 | 18:47
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