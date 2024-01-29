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وسائل إعلام فلسطينية: القوات الإسرائيلية تقتل 3 شبان فلسطينيين داخل مستشفى ابن سينا في جنين (سكاي نيوز)

Lebanon 24
29-01-2024 | 23:26
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