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وزيرة الصحة الفلسطينية: الاحتلال يرتكب مجازر جديدة داخل المستشفيات بعد قتله 3 شبان داخل مستشفى ابن سينا بالضفة
Lebanon 24
30-01-2024
|
00:46
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