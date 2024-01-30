Advertisement

أخبار عاجلة

الصحة العالمية: الجدل حول الأونروا يصرف الانتباه عن الأزمة الإنسانية في غزة (العربية)

Lebanon 24
30-01-2024 | 07:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية السعودية: نجدد قلقنا البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر (العربية)
lebanon 24
30/01/2024 16:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية تدعو لتحرّك عاجل يعالج الأزمة الصحية في السودان
lebanon 24
30/01/2024 16:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"حماس": ندعو الأونروا ومنظمة الصحة العالمية إلى التدخل لتوفير مستلزمات صحية تقي أبناء غزة من انتشار الأمراض المعدية
lebanon 24
30/01/2024 16:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية: نحتاج لوقف إطلاق نار في غزة يؤدي إلى السلام (العربية)
lebanon 24
30/01/2024 16:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:17 | 2024-01-30
08:58 | 2024-01-30
08:54 | 2024-01-30
08:33 | 2024-01-30
07:51 | 2024-01-30
07:46 | 2024-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24