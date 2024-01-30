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المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: يجب تعليق عمل الأونروا والتحقيق في أنشطتها وعلاقتها بحركة حماس (الجزيرة)

Lebanon 24
30-01-2024 | 08:54
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