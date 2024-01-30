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الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة: نُوجّه تحيتنا لرديف مقاومتنا والسلاح الأخوة في حزب الله واليمن ومقاومة العراق الباسلة وجميع من حذا حذوهم

Lebanon 24
30-01-2024 | 11:24
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