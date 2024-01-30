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الجيش الإسرائيلي: قمنا بضخ المياه في عدد من أنفاق "حماس" في قطاع غزة

Lebanon 24
30-01-2024 | 11:44
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