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"الميادين" عن وسائل إعلام عراقية: وزير الخارجية أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الأردني وندد بالهجوم الذي أودى بحياة عسكريين أميركيين

Lebanon 24
30-01-2024 | 11:51
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