Advertisement

أخبار عاجلة

أمير قطر تلقى اتصالا من رئيس الوزراء الكندي بحثا خلاله قضايا منها الوضع في غزة والأراضي المحتلة (الجزيرة)

Lebanon 24
30-01-2024 | 11:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الديوان الأميري القطري: أمير قطر يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي استعرضا خلاله آخر تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة
lebanon 24
30/01/2024 20:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الديوان الأميري: أمير دولة قطر والرئيس التشيكي يبحثان مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة (الجزيرة)
lebanon 24
30/01/2024 20:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24
أمير قطر يتلقى اتصالا هاتفيا من نائبة الرئيس الأميركي بحثا فيه تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية (الجزيرة)
lebanon 24
30/01/2024 20:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24
أمير قطر يستقبل الرئيس الفرنسي ويعقد معه جلسة مباحثات بشأن مستجدات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية (الجزيرة)
lebanon 24
30/01/2024 20:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:55 | 2024-01-30
13:54 | 2024-01-30
13:46 | 2024-01-30
13:44 | 2024-01-30
13:42 | 2024-01-30
13:21 | 2024-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24