مصادر دبلوماسية لـ"الجديد": سفراء "الخماسية" عبروا عن استعداد اللجنة للعب دور الوساطة بين القوى السياسية اللبنانية اذا اقتضت الحاجة اكان عبر اي من السفراء الذي تختاره اللجنة او احد الموفدين منها

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