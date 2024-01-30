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مصادر دبلوماسية لـ"الجديد": سفراء "الخماسية" عبروا عن استعداد اللجنة للعب دور الوساطة بين القوى السياسية اللبنانية اذا اقتضت الحاجة اكان عبر اي من السفراء الذي تختاره اللجنة او احد الموفدين منها

Lebanon 24
30-01-2024 | 12:55
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