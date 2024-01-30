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كتائب "حزب الله - العراق" تُوصي عناصرها "بالدفاع السلبي مؤقتا" إذا حصل أي هجوم أميركي تجاههم

Lebanon 24
30-01-2024 | 13:55
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