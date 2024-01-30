Advertisement

أخبار عاجلة

وصول إصابات إلى مستشفى العودة جراء إستهداف إسرائيلي لمدرسة العروبة شمال غرب مخيّم النصيرات (الجزيرة)

Lebanon 24
30-01-2024 | 14:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول عشرات الإصابات إلى مستشفى العودة بالنصيرات جراء تواصل القصف الإسرائيلي
lebanon 24
31/01/2024 00:57:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول شهداء ومصابين إلى مستشفى العودة جراء قصف الجيش الإسرائيلي أحد المنازل في مخيم النصيرات (الجزيرة)
lebanon 24
31/01/2024 00:57:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول شهيد وإصابات لمستشفى ناصر جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً وسط خانيونس جنوب قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
31/01/2024 00:57:15 Lebanon 24 Lebanon 24
3 شهداء وأكثر من 15 جريحا جراء إستهداف إسرائيل منزلا في مخيّم جباليا شمالي قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
31/01/2024 00:57:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:56 | 2024-01-30
16:43 | 2024-01-30
16:32 | 2024-01-30
16:10 | 2024-01-30
16:06 | 2024-01-30
15:24 | 2024-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24